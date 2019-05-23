Oyuncu Müge Boz, sevgilisi Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Bir süredir aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde aile arasına düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. İlişkilerini gözden uzak yaşayan ikili, yüzükleri takmıştı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından nişan törenlerinden kareleri takipçileriyle paylaştı. "Ve işte beklediğiniz fotoğraflar..." ifadelerini kullanan Müge Boz, nişan karelerini sosyal medya hesabından, "Hadi lütfen, paylaş' diye çok mesaj atmıştınız, teşekkürler... Aile yemeğinden nişan fotoğrafları... Bu arada sadece ve sadece yakın ailelerimizin katıldığı bir yemekti. Özellikle öyle olmasını istedik. Bazı arkadaşlarımız gönül koymasınlar yani, 'Bizi çağırmadılar' diye..." notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.