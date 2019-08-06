Canevim 10. son bölümde yine heyecan doruktaydı. Taylan tehlikeli oyununa devam ederken, Ömer'in yapacağı hamleleri hesaplayamadığı bu akşamki final sahnesinde ortaya çıktı. Her şeyin arkasında Taylan'ın olduğunu düşünen Ömer, Taylan'ı kaçırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise herkes Taylan'ı ararken, Ömer sadece Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesini istiyor. Canevim 11. yeni bölüm fragmanı ve 10. son bölüm özeti haberimizde.

CANEVİM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

“Taylan’ın kılına zarar gelirse, Ceylan’ı bitiririm!”

CANEVİM 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

"O adamdan da benden de uzak dur artık!"

Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesine engel olmaya çalışan Taylan, bu zor durumdan çıkmak için tehlikeli bir yola girer. Yaptığı iş birliğinden oğlunun haberdar olmaması için elinden geleni yapan Feryal ise bir yandan da istediğine ulaşamadığı için başka bir çözüm bulmaya karar verir. Feryal oğlunu, saplantılı Ceylan aşkından kurtarmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Ömer de Taylan'ı sevdiği kızdan uzak tutmak için riskli bir girişimde bulunur.

Taylan ise her zamanki gibi karda yürüyüp izini belli etmeyecektir. Ömer'in, Taylan'ı yok yere suçladığını düşünen Ceylan ise onu Taylan'dan uzak tutmak için bir çare bulur.

Müjgan yüzünden yerinin açık edilmiş olması Elvan için büyük bir gerilim nedeni olur. Bir yandan da atölyede onu istemeyen kadınlarla mücadele etmek zorunda kalır.