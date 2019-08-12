Canevim bu akşam neden yok? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yaz dizisi olarak ekran yolculuğuna başlayan Canevim'in normalde bu akşam 11. yeni bölümünün yayınlanması gerekiyordu. İşte Canevim dizisine dair detaylar ve 12 Ağustos ATV yayın akışı...
CANEVİM BU AKŞAM NEDEN YOK?
Bu akşam devam eden Kurban Bayramı tatili nedeniyle Canevim dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.
CANEVİM 11. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Canevim dizisinin 11. yeni bölümü bayram tatilinin ardından yani 19 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanacak.
CANEVİM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
“Taylan’ın kılına zarar gelirse, Ceylan’ı bitiririm!”
— Canevim (@canevimdizi) August 5, 2019
ATV YAYIN AKIŞI - 12 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Sen Anlat Karadeniz
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Bang Bang - Yabancı Sinema
16.45 Ters Yüz - Yabancı Sinema
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Pamuk Prenses ve Avcı - Yabancı Sinema
22.25 İyi Olan Kazansın - Yabancı Sinema
00.20 İyi Olan Kazansın - Yabancı Sinema
02.15 Cennet'in Gözyaşları
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