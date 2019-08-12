Canevim bu akşam neden yok? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yaz dizisi olarak ekran yolculuğuna başlayan Canevim'in normalde bu akşam 11. yeni bölümünün yayınlanması gerekiyordu. İşte Canevim dizisine dair detaylar ve 12 Ağustos ATV yayın akışı...

CANEVİM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bu akşam devam eden Kurban Bayramı tatili nedeniyle Canevim dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

CANEVİM 11. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Canevim dizisinin 11. yeni bölümü bayram tatilinin ardından yani 19 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanacak.

CANEVİM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

“Taylan’ın kılına zarar gelirse, Ceylan’ı bitiririm!”

ATV YAYIN AKIŞI - 12 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Sen Anlat Karadeniz

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Bang Bang - Yabancı Sinema

16.45 Ters Yüz - Yabancı Sinema

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Pamuk Prenses ve Avcı - Yabancı Sinema

22.25 İyi Olan Kazansın - Yabancı Sinema

00.20 İyi Olan Kazansın - Yabancı Sinema

02.15 Cennet'in Gözyaşları