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HaberlerGündem3. SayfaSAKNDAL SAVUNMA! Son dakika: Eliyle boğup evi yakmıştı! Akılalmaz savunma!
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Eliyle boğup evi yakmıştı! Akılalmaz savunma!

İstanbul'da, Fatma Mavi'nin boğularak ve yakılarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık Ergin Aktürk, cinayeti kendisinin işlemediğini, vicdanının rahat olduğunu, Fatma Mavi'nin kendisinden hoşlandığını ve kendisinin ise nişanlı olduğunu söyledi

SAKNDAL SAVUNMA! Son dakika: Eliyle boğup evi yakmıştı! Akılalmaz savunma!
Eliyle boğup evi yakmıştı! Akılalmaz savunma!
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AA

İstanbul Bahçelievler'de Fatma Mavi'nin (30) boğularak ve yakılarak öldürülmesiyle ilgili sanık Ergin Aktürk ve arkadaşı Ali İlkay Sarı'nın "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" ve "yangınla mala zarar verme" suçlarından yargılanmasına başlandı.

"TAKSİCİLİK YAPARKEN TANIŞTIK"

AA'da yer alan habere göre Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ergin Aktürk katılırken, Ali İlkay Sarı ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Ergin Aktürk, kırtasiye dükkanının bulunduğunu ancak Kovid-19 salgını sebebiyle kirasını ödeyemediği için, internet üzerinden korsan taksiciliğe başladığını ve maktul Fatma Mavi ile bu şekilde tanıştıklarını söyledi.

"UYUŞTURUCU ALDI" İDDİASI

Olaydan bir gün önce maktul Fatma Mavi'nin mesaj atarak kendisini almasını istediğini anlatan Aktürk, bunun üzerine maktul ve yanındaki arkadaşını bir otele bıraktığını belirtti. Sanık Aktürk, Mavi'nin bir torbacıdan uyuşturucu aldığını iddia etti.

"4 BİN 750 LİRAMI GERİ GETİR"

Bir süre Taksim'de takıldığını anlatan sanık Aktürk, sabaha karşı dükkanın anahtarını almak için diğer sanık Ali İlkay Sarı'yı aradığını, telefonun yüzüne kapandığını, Mavi'nin de kendisine "gelirken, 4 bin 750 liramı getir. Bir daha seninle görüşmek istemiyorum" diye mesaj attığını söyledi.

"ÇAYDANLIKTA ELİMİ YAKMIŞTIM"

Sanık Aktürk, ifadesine şu şekilde devam etti: "Ben o arada eve gidip, duş aldım. Bir gün öncesinde iş yerinde çaydanlıkta elimi yakmıştım. Hatta duştayken sıcak su elime zarar verdi. Babam gördü. Babam çok agresif olduğu için caz yapmasın diye benzinlikte koluma benzin döküldüğü ve buna bağlı olarak yandığımı söyledim. Sonrasında uyuyakaldım. Fatma o esnada bana 2 mesaj daha atmıştı.

"UYUŞTURUCU ETKİSİYLE 'EVET' DEDİM"

Uyuşturucu kullanmıştım. Ben öğlen saat 2 gibi uyandım. Evde annem ve babam yoktu. Kız kardeşim 'Ağabey kapıda polis var' diyerek beni uyandırdı. Polis bana gece giyindiğim kıyafetleri giymemi söyledi. Kız kardeşime kirli sepetinden eşyalarımı getirmesini söyledim. Polisler bana 'Fatma Mavi’yi öldürmüşsün' dediler. Ben de 'Ne öldürmesi' dedim. Uyuşturucunun etkisiyle ne sordularsa 'evet' dedim."

"BEN YAPMADIM, VİCDANIM RAHAT"

Sanık Aktürk, "Ailesinin gözlerinin içine bakarak böyle bir şey yapmadığımı söylüyorum. Ben bir şey yapmadım, vicdanım rahat, Allah katında da rahatım. Suçsuzum" dedi.

"BENDEN HOŞLANIYORDU, NİŞANLIYIM"

Üye hakimin "Maktulün evinin anahtarı sen de ne arıyordu?" sorusu üzerine sanık Aktürk, "Evin tek anahtarı vardı. Fatma'nın evine sürekli girip, çıkıyordum. Hatta kaldığım da olmuştu. Hastalandığı zaman onu hastaneye götürüyordum." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine hakimin "İlişkiniz var mıydı?” sorusuna sanık, "Benden hoşlandığını söylemişti. Bana karşı ilgisi vardı. Fakat kesinlikle ilişkimiz yoktu. Ben zaten nişanlıyım" yanıtını verdi.

Diğer tutuklu sanık Ali İlkay Sarı da savunmasında, "Cezaevinden yeni çıktığım için ara ara dükkanda yatardım. Olay günü de Ergin ağabey beni aramış ama uykum ağır olduğu için 'Alo alo' deyip kapatmışım. Akaryakıt istasyonuna hiç gitmedim, benzin de almadım." dedi.

"KIZIM PARA İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ"

Maktul Fatma Mavi'nin babası müşteki Mustafa Mavi de kızının parası için öldürüldüğünü ifade ederek, "Kızım önce boğuldu, sonra yakıldı. Kızımın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, benzinlikten alınan kamera görüntülerinin incelenmesi ve tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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