Boşanmak üzereydi! Kapısına geldi! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da, bugün saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokak'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşi Mehmet Yıldız’dan (45) ayrı yaşayan Aygül Yıldız (45),evden çıktığında karşısında onu görünce ne yapacağını şaşırdı.

TARTIŞTIKTAN SONRA VURDU

İHA'da yer alan habere göre çift uzun süre sokağın ortasında tartışırken, Mehmet Yıldız belinde olan silahını çekti. Silahı Aygül Yıldız’a doğrultan Mehmet, 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde parkın yanında yere düşen Aygül, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen Aygül'ün ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

DEHŞET KAMERAYA DA YANSIDI

Yaşanan tartışma ise güvenlik kameralarına anbean yansırken, olay yerinden kaçan Yıldız, kaldığı Erikli Ortayol mevkiindeki evinde elindeki silahla polislere teslim olmamak için direndi.

HAVAYA DA ATEŞ AÇTI

Katil zanlısı daha sonra yanına yaklaşmak isteyen kişileri de korkutmak için aralıklarla havaya ateş etti.