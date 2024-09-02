Etkinlik kapsamında Samsun ile diğer il ve ilçelerin doğal güzelliklerini de tanıttıklarını belirten Kurt, şunları kaydetti: "Geçen sene ulusal çaptaki başarısından dolayı bu sene de uluslararası kategoriye alındı. Toplamda 4 gün süren 600 kilometre, 4 etap ve her etabın kendine göre ödülleri, yarış standartları var. Sonunda ise tüm yarışın bir kazananı olacak. Bu manada biz bölgeyi tanıtmak, ruhu canlandırmak, uluslararası camiada bölgeye turizm manasında katkı sağlamak için Samsunlu olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen senelerde gelenekselleşir. Çocuklarımıza da bisiklet sporunu sevdirip gelecek nesillerin hem bisikleti sevmeleri hem de bu ruhu taşımaları hem de bölgeyi tanıtmaları adına güzel bir organizasyon olacağını ümit ediyoruz."