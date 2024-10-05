6 çocuğun içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
ÇANKIRI'da, içerisinde 6 çocuğun bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
ÇANKIRI'da, içerisinde 6 çocuğun bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 çocuk yaşamını yitirirken, 4 çocuk da yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Kurşunlu ilçesi Büyük Göl yolu mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan O.A. (17) ve S.G.'nin (14) yaşamını yitirdiği, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y (14) ve M.R.B.'nin (13) ise yaralandığı belirlendi. Yaralı 4 çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. O.A. ve S.G.'nin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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