Çankırı'da okullara 1 gün 'kar' tatili

ÇANKIRI’da yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde özel-resmî tüm kademe ve türdeki okullarda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.