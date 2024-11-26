Çankırı'da okullara 1 gün 'kar' tatili
ÇANKIRI'da yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
ÇANKIRI’da yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde özel-resmî tüm kademe ve türdeki okullarda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
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