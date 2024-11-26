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        Çankırı'da okullara 1 gün 'kar' tatili

        ÇANKIRI'da yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 02:28 Güncelleme: 26.11.2024 - 02:28
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        Çankırı'da okullara 1 gün 'kar' tatili
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        ÇANKIRI’da yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

        Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde özel-resmî tüm kademe ve türdeki okullarda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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