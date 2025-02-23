Çankırı'nın 1 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

ÇANKIRI Valiliği, Bayramören ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Bayramören ilçemizdeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur’an kursları dahil) 24 Şubat 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.