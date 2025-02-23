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        Çankırı'nın 1 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

        ÇANKIRI Valiliği, Bayramören ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:38 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:38
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        Çankırı'nın 1 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
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        ÇANKIRI Valiliği, Bayramören ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Bayramören ilçemizdeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur’an kursları dahil) 24 Şubat 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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