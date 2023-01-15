Korgun ilçesinde halk günü toplantısı yapıldı

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ÇANKIRI (AA) - Korgun Belediyesi tarafından 3. halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Korgun Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2023 yılında yapılacak çalışmaları da anlatan Kozan, bugüne kadar vatandaşların taleplerini, özveriyle yerine getirmeye çalıştıklarını aktardı.

Programa, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, MHP İl Başkanı Ahmet Kurt, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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