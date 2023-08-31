Çankırı'da çobanın, sahiplerinden habersiz sattığı hayvanları jandarma buldu
ÇANKIRI (AA) - Ilgaz ilçesinde bir çoban, köylülere ait 25 büyükbaş hayvanı sahiplerinin haberi olmadan sattı.
Saraycık köyünde çobanlık yapan genç, arazide otlattığı 25 hayvanı daha önce anlaştığı iddia edilen kişilere 660 bin liraya satarak ortadan kayboldu.
Hayvan sahiplerinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Hayvanların yüklendiği tırları tespit eden jandarma ekipleri, tırların Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir köye gittiğini belirledi.
Jandarmanın düzenlediği operasyonda bulunan hayvanlar, sahiplerine teslim edildi.
Kaçan çobanı yakalamak için çalışmalar sürüyor.