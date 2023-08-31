Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da çobanın, sahiplerinden habersiz sattığı hayvanları jandarma buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:15 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da çobanın, sahiplerinden habersiz sattığı hayvanları jandarma buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI (AA) - Ilgaz ilçesinde bir çoban, köylülere ait 25 büyükbaş hayvanı sahiplerinin haberi olmadan sattı.

        Saraycık köyünde çobanlık yapan genç, arazide otlattığı 25 hayvanı daha önce anlaştığı iddia edilen kişilere 660 bin liraya satarak ortadan kayboldu.

        Hayvan sahiplerinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Hayvanların yüklendiği tırları tespit eden jandarma ekipleri, tırların Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir köye gittiğini belirledi.

        Jandarmanın düzenlediği operasyonda bulunan hayvanlar, sahiplerine teslim edildi.

        Kaçan çobanı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Johannesburg'da büyük yangın
        Johannesburg'da büyük yangın
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Anlaşmazlıklarda yeni dönem yarın başlıyor
        Anlaşmazlıklarda yeni dönem yarın başlıyor
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        İtfaiyeye yanlış adres verildi, yangına müdahale gecikti!
        İtfaiyeye yanlış adres verildi, yangına müdahale gecikti!
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü

        Benzer Haberler

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, TEKNOFEST'e katılan öğrencileri ziyar...
        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, TEKNOFEST'e katılan öğrencileri ziyar...
        Çankırı Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Yaylakent beldesini ziyaret etti
        Çankırı Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Yaylakent beldesini ziyaret etti
        Çankırı'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
        Çankırı'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
        Çankırı'da komandoların gösterisi beğeni topladı
        Çankırı'da komandoların gösterisi beğeni topladı
        Çerkeş'te yeni eğitim öğretim okul ve trafik güvenliği toplantısı yapıldı
        Çerkeş'te yeni eğitim öğretim okul ve trafik güvenliği toplantısı yapıldı
        Çankırı'da fosilleri bulunan 4 tür bilim dünyasına kazandırıldı
        Çankırı'da fosilleri bulunan 4 tür bilim dünyasına kazandırıldı