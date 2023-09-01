ÇANKIRI (AA) - Bitlis Güroymak Kaymakamlığına atanan Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun için veda yemeği düzenlendi.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan tarafından Saklı Bahçede düzenlenen yemek programında konuşan Kaymakam Uzun, 3 yıl boyunca Şabanözü'nde görev yapmaktan çok keyif aldığını belirtti.

Görev süresince güzel günler yaşadığını ve güzel işler yaptığını anlatan Uzun, "Bu işleri de hep birlikte yaptık. Biz makamların geçici olduğunu biliyoruz, büyüklerimiz böyle öğretti. Hizmetlerin de kalıcı olduğuna inanıyoruz. Duygulandığım için de kusuruma bakmayın. Bugün burada bu yemeği tertip eden Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan da Kaymakam Uzun'dan çok memnun olduklarını, uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, İl Genel Meclis üyeleri, kurum amirleri ile STK temsilcileri katıldı.

Program sonunda Belediye Başkanı Özcan, Kaymakam Uzun'a hediye takdim etti.​​​​​​​