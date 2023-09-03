Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:26 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Duran Şentürk idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Yüklü Acıpınar köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Çankırı'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü
        Çankırı'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Şabanözü'ne ulaştı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Şabanözü'ne ulaştı
        Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi öldü
        Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi öldü
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı
        Çankırı'da çoban, 25 büyükbaşı satıp kaçtı
        Çankırı'da çoban, 25 büyükbaşı satıp kaçtı
        Çankırı'da büyükbaş hayvan hırsızlığına ilişkin 4 şüpheli yakalandı
        Çankırı'da büyükbaş hayvan hırsızlığına ilişkin 4 şüpheli yakalandı