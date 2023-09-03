Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Duran Şentürk idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Yüklü Acıpınar köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.