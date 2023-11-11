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        Çankırı'da evinde ölü bulunan kadının gözaltına alınan eşi ve oğlu serbest bırakıldı

        Çankırı'da, bir kadının kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın altında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi ve oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:04
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        Çankırı'da evinde ölü bulunan kadının gözaltına alınan eşi ve oğlu serbest bırakıldı
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        Çankırı'da, bir kadının kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın altında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi ve oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayşe D'nin (48) evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi T.D. ile oğlu E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe D'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine 8 Kasım'da evde yapılan aramada kadın, bazanın altında ölü bulunmuştu.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden kadının kızı E.N.D. ile kızının erkek arkadaşı M.E.K. dün tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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