Çankırı'nın Çerkeş ve Korgun ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu Çerkeş ve Korgun ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çerkeş ve Korgun ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çerkeş Orman İşletme Müdürü Sabri Bağcı, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, bin fidan dikeceklerini söyledi.

Milli Ağaçlandırma Günü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile 11 Kasım 2019'dan itibaren ülke genelinde kutlandığını hatırlatan Bağcı, "Bu yıl "Geleceğe nefes, Cumhuriyet'e nefes" sloganıyla yola çıkıldı. 81 ilde 100. Yıl Cumhuriyet ormanları tesis edilerek ülke genelinde 2 bin 23 farklı noktada 5 milyon 2 bin 23 fidanın dikilecek." dedi.

Etkinliğe AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Soymaz, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler, vatandaşlar ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Konuşmanın ardından dua edilerek fidanlar toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, Saçak Belediyesi tarafından yemek ikramıyla sona erdi.

- Korgun

Korgun ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 350 fidan dikildi.

Kado Tepesi mevkisinde düzenlenen fidan dikim töreninde, 350 sarı çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Programa Kaymakam Durdu Yavuz Ögüt, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.