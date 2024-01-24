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        Çankırı'da öğretmen ve öğrenciler "İstiklal Yolundan Cumhuriyet'e" adlı radyo tiyatrosu hazırladı

        Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "İstiklal Yolundan Cumhuriyet'e" adlı radyo tiyatrosu hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:43
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        Çankırı'da öğretmen ve öğrenciler "İstiklal Yolundan Cumhuriyet'e" adlı radyo tiyatrosu hazırladı
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        Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "İstiklal Yolundan Cumhuriyet'e" adlı radyo tiyatrosu hazırlandı.

        Okulun edebiyat öğretmeni Hatice Geçim tarafından yazılan ve sunumunu Okul Müdürü Mehtap Meydaneri ile Hatice Geçim'in yaptığı tiyatronun tarih danışmanlığını Mehmet Fatih Geçim yaptı.

        Lisenin öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan radyo tiyatrosu, okulun podcast platformlarında paylaşılarak hem Türkiye hem de ülke dışındaki dinleyicilerle buluşturuldu.

        Okul Müdürü Meydaneri, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında konusu İstiklal Yolu'nda geçen radyo tiyatrosu hazırladıklarını söyledi.

        Amaçlarının Cumhuriyet'e sahip çıkan, değerini bilen bilinçli kuşaklar yetiştirmek olduğunu belirten Meydaneri, "Temeli atalarımızın kahramanlığı ile şekillenen Cumhuriyet'imizin hangi şartlarda kurulduğunu anlatmak, gösterilen fedakarlıkları canlandırmak, bugünlere nasıl geldiğimizi belgelemek, Cumhuriyet'imizin anlam ve önemini kavratmak için bu çalışmayı yaptık." dedi.

        Meydaneri, çalışmayı iki ayda okuldaki stüdyoda hazırladıklarını dile getirerek, "Sonsuza dek Cumhuriyet' diyerek gönülden bağlı olduğumuz Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılına yaraşır bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz. Radyo tiyatrosu metnini yazan okulumuzun edebiyat öğretmeni başta olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu.

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