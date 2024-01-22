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        Tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak ilk Türk astronot Gezeravcı, Çankırı'ya davet edildi

        Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi kapsamında tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri'ne davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:55
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        Tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak ilk Türk astronot Gezeravcı, Çankırı'ya davet edildi
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        Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi kapsamında tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri'ne davet edildi.

        Çankırı Valiliğince, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.

        Paylaşımda, "İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı deney çalışmalarına başladı. İlk olarak tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak. Memlekete döndüğünde dünyanın en eski ve en büyüğü olan Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ne de bekleriz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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