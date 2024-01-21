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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu başladı

        Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:21 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:30
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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu başladı
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        Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Yarıyıl tatili ve hafta sonu olmasını fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi.

        Yoğunluğun yaşandığı merkezde bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaptı, bazıları da kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

        Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi, biri kızak pisti olmak üzere üç piste sahip.

        Yıldıztepe Kayak Tesisleri'ndeki iki otel ve bungalovlarda, toplam 250 yatak bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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