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        AK Parti Çankırı Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Filiz, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Çankırı Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Filiz, yarım kalmış projelerini tamamladıklarında Çankırı'nın çok büyük bir değer kazanacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:04 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:04
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        AK Parti Çankırı Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Filiz, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        AK Parti Çankırı Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Filiz, yarım kalmış projelerini tamamladıklarında Çankırı'nın çok büyük bir değer kazanacağını söyledi.

        AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, kentteki bir restoranda basın toplantısı düzenledi.

        AK Parti İl Başkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 2024 yerel seçimlerinin Çankırı ve Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetin 100. yılında yeniden Çankırı, yeniden AK Parti diyerek 100 projeyle yola çıktıklarını belirten Erdoğan, "Kısa bir süre sonra ilçe ve beldelerdeki adaylarımızı da açıklayarak ve sevdamız Çankırı’ya tüm teşkilatlarımızla heyecanımızı, hedeflerimizi ve hayallerimizi anlatacağız, sıkmadık el ve girmedik gönül bırakmayacağız. İnşallah 31 Mart akşamı mutluluğumuzu da milletimiz ile paylaşacağız. Milletimize güzel hizmetler getirmek için çalışacağız. Beraber karar verecek ve beraber şehrimizin gelişmesini sağlayacağız." dedi.

        AK Parti Çankırı Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Filiz de 24, 25 ve 26. dönem AK Parti Çankırı Milletvekilliği döneminde bazı projelerinin yarım kaldığını, bu projelerin tamamlanmasıyla Çankırı'nın çok büyük bir değer kazanacağını belirtti.

        Yapılan hizmetler sonucunda Çankırı'nın büyüyeceğini dile getiren Filiz, "Ben bu işlerden haz alıyorum. Yani şehirde bir şeyler yapıldığı zaman mutlu oluyoruz. Elde ettiğimiz tecrübe ile onun üstüne katlayarak gideceğiz. Yani şunu da demiyoruz, 3 dönem ne yaptıysak sadece onu yapacağız demiyoruz. Üç dönem ne yaptıysak onun üzerine daha fazlasını yaparak gideceğiz. Çünkü eksiklerimiz var, o eksikleri tamamlayacağız." dedi.

        Çankırı'nın gelişmesinde sanayinin önemine dikkati çeken Filiz, "Hedefimiz 300 bin nüfuslu Çankırı. Ben 10 sene önce diyordum ki işte 180 bindi nüfusumuz, 250 bin yapacağız diyorduk. Şimdi ne diyorum? 300 bin nüfuslu Çankırı. Bunun fırsatı var, yakalamışız bu fırsatı. Üniversite ve sanayi bu işi sağlar. Sanayi üniversiteden mezun olanlara istihdam, iş sağlar, teknokenti de onun için üniversitenin içine koyduk. Üniversite de sanayiye teknik eleman yetiştirmesi lazım. Bundan sonra üniversitemize, sanayiye uygun teknik okullar kurmak zorundayız. 30 fabrika, 10 bin konut, 300 bin nüfus, sloganımız bu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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