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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:48
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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
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        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 bin 93 sentetik ecza hap ile 13 kaçak saat ele geçirildi.

        Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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