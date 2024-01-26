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        Çankırı Sağlık Müdürlüğünden okul ecza dolaplarına malzeme desteği

        Çankırı Sağlık Müdürlüğünce kentteki okulların ecza dolaplarına malzeme desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:06
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        Çankırı Sağlık Müdürlüğünden okul ecza dolaplarına malzeme desteği
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        Çankırı Sağlık Müdürlüğünce kentteki okulların ecza dolaplarına malzeme desteği sağlandı.

        İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ecza dolaplarının önemine dikkati çekti.

        Sarıkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'ü ziyaret ederek okullardaki ecza dolabında bulunması gereken malzemeler ve acil durumlarda ambulans gelinceye kadar yapılabilecek uygulamalar hakkında istişarede bulunduklarını aktardı.

        Ziyarette, ecza dolaplarında kullanılmak üzere hazırlanan basit uygulanabilir ilk yardım malzemeleri teslim edildi.

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