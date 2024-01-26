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        Çankırı Valisi Taşolar, sanayicilerle bir araya geldi

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Korgun Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren işletmelerin yetkileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:54
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        Çankırı Valisi Taşolar, sanayicilerle bir araya geldi
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Korgun Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren işletmelerin yetkileriyle bir araya geldi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen programda OSB'deki faaliyetlere ilişkin bilgi alan Vali Taşolar, sorun ve talepleri dinledi.

        Vali Taşolar, yetkililere çalışmalarında başarılar diledi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Korgun Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt ve Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan da katıldı.

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