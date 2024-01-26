Çankırı'da öğrenciler yarıyıl tatilini festival havasında geçiriyor.

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi öğrencileri yarıyıl tatilini el beceri etkinlikleri, deneysel denemeler, masal anlatımları, tiyatro ve kültürel geziler ile değerlendiriyor.

İki haftaya yayılan etkinlikler kapsamında öğrenciler, Tarihi Çamaşırhane'de sabun yapımına ve Ferit Akalın Radyo ve İletişim Evi'nde mors alfabeli bileklik ve anı kartları hazırlama etkinliğine katıldı.

Buğday Pazarı Medresesi’nde ise "Bir Masal Anlat Bana" etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, masal anlatıcısını pür dikkat dinledi.

Etkinlikler kapsamında daha sonra Ilgaz'da bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezine götürülen çocuklar doyasıya karın keyfini çıkardı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, ara tatili Çankırı’da geçirecek çocuklar için öğretici ve eğlendirici programlar düzenlediklerini belirtti.

Etkinliklerin temel amacının çocukların eğlenceli bir tatil ile buluşturmanın yanı sıra sanal ortamdan uzaklaştırarak verimli zaman kullanmaların öğretmek olduğunu dile getiren Esen, "Programımızı aile katılımlı yapmamızın sebebi de büyüdüklerinde yavrularımıza bu keyifli vakitleri, sevdikleri ile birlikte geçirdiklerini hatırlamalarını sağlamaktır. Tüm çocuklarımızı ücretsiz etkinliklerimize davet ediyor, güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.