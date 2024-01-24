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        Çankırı'da 106 metruk bina yıkıldı

        Çankırı'da belirlenen 283 metruk binadan 106'sının kontrollü şekilde yıkımının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:29
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        Çankırı'da 106 metruk bina yıkıldı
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        Çankırı'da belirlenen 283 metruk binadan 106'sının kontrollü şekilde yıkımının tamamlandığı bildirildi.

        Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde metruk binaların kontrol ve güvenliğinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

        Restore edilmeye uygun olan binaların bakımları yapılarak kullanıma açılırken, restorasyona uygun olmayan binalardan bazılarının yıkıldığı bazılarının ise girişleri kapatılarak uygunsuz kullanımının önüne geçildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen değerlendirmelerde kent merkezi ve ilçelerinde güvenlik açısından risk oluşturacağı belirlenen 283 metruk binanın tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 106'sının yıkımı sağlanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yaya ve motorize ekiplerle gerçekleştirilen kontrollerde metruk binaların güvenliği sağlanmaktadır. Bina ve yapılarda suç faillerinin konaklaması veya suç unsurlarının gizlenmesi ihtimallerine karşı ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak denetim yapılmaktadır. Bu denetimlerle kamu düzeni ve güvenliği maksimum seviyede sağlanmakta ve il genelindeki kullanılmaya uygun olmayan binaların suçlulara ve suç unsurlarına karşı güvenliği artırılmaktadır."

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