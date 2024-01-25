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        Çankırı'daki sahipsiz köpekler "Bir Pati de Sen Tut" projesi ile rehabilite edilecek

        Çankırı'da başlatılan "Bir Pati de Sen Tut" projesiyle sahipsiz köpeklerin rehabilitasyonu yapılarak sokakların güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:37
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        Çankırı'daki sahipsiz köpekler "Bir Pati de Sen Tut" projesi ile rehabilite edilecek
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        Çankırı'da başlatılan "Bir Pati de Sen Tut" projesiyle sahipsiz köpeklerin rehabilitasyonu yapılarak sokakların güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

        Çankırı Valiliği himayesinde yürütülecek olan "Bir Pati de Sen Tut" projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Törende Vali Mustafa Fırat Taşolar, çok kıymetli bir çalışma olacağını düşündüğünü söyledi.

        Çankırı'daki sokak hayvanlarını yüzde 70'inin kısırlaştırılmasını sağladıklarında popülasyonu kontrol altına alabileceklerini ümit ettiğini belirten Taşolar, şöyle devam etti:

        "Benim kendi adıma en önemsediğim şey, vatandaşlarımızdaki duyarlılık. Yani biz kısırlaştırdığımız köpeğin saldırganlığının azaldığını ve bu anlamda onlarla birlikte bu sokaklarda birlikte yaşayabileceğimizi ve onlardan korkmamamız gerektiğini, eğer biz özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz noktasında bunu oluşturabilirsek ve bu işin içine onları da katabilirsek ki bu iş için de bir kampanya bedelinin olması aslında sembolik bir farkındalık, onların da bu işin içinde olmalarını sağlamak. Bana göre en büyük kazanımımız bu olacağını düşünüyorum. Tabii ki hiç bir şey mükemmel olmayacak. Eksikler olacak, hatalar olacak belki bir çözüm olmayacak ama bugünden daha iyi olacak. Ben bugünden daha iyi olacak her şey için her türlü adımın atılmasının ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugünden bir tık daha iyi yarın için bu anlamda hepinize de burada olduğumuz için teşekkür ederim."

        Çankırı için güzel bir çalışma olacağını dile getiren Taşolar, "Ümit ediyorum, güzel bir çalışma olacak. Önemli bir adım olacak. İnşallah Çankırı'daki sokak hayvanları için, birlikte yaşadığımız can dostlarımız için güvenli, çocuklar için onların korkmayacağı, onların seveceği, yardımcı olacağı bir ortak yaşam şehri olacağına ben inanıyorum." dedi.

        Vali Taşolar, projeye iki kızı adına 2 pati tuttuğunu belirterek, Türk Kızılay'a 4 bin lira bağışta bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Çankırı'da 5 farklı kamu kurum ve kuruluşunun birlikte yürüteceği proje ile sokak köpekleri paydaş kurumlar, kaymakamlık ve belediye başkanlıklarının katkılarıyla bölgesinde kısırlaştırılacak, tedavi sürecinin ardından hayvanlar küpelenerek yine kendi bölgesine bırakılacak.

        İmza törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Çankırı Şube Müdürü Yusuf Yaman, Türk Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, Çankırı Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çendek, Veteriner Hekimleri Odası İl Temsilcisi İsmail Portakal ve gönüllü hayvanseverler katıldı.

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