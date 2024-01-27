Çankırı'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Çankırı'da dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 dizüstü bilgisayar çalınması olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

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