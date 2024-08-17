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        Çankırı'da "modifiyeli ve klasik araç fuarı" açıldı

        Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında "modifiyeli ve klasik araç fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 16:47 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:52
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        Çankırı'da "modifiyeli ve klasik araç fuarı" açıldı
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        Çankırı'da 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında "modifiyeli ve klasik araç fuarı" açıldı.

        Çankırı Belediyesince Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurdeleyi kesmelerinin ardından sergilenen 82 aracı inceledi.

        Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar, modifiyeli ve klasik otomobillere yoğun ilgi gösterdi.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, sanat sokağı açılışı ve bisiklet turunun ardından modifiyeli ve klasik araç fuarının açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Fuara katılan herkese teşekkür eden Esen, "Belki Çankırı'da varlardı ama hiç görmemiştik, varlıklarını hissetmemiştik. Genç arkadaşlarımız bu alanda çok ilgililer ve çok güzel araçlar görüyoruz. Gençliğim aklıma geliyor, 700 beygir, 200 beygir araçlar, bu da bir spor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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