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        Çankırı'da bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

        Çankırı'da belediye ekiplerince bir evden yaklaşık 3 kamyon atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:57
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        Çankırı'da bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı
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        Çankırı'da belediye ekiplerince bir evden yaklaşık 3 kamyon atık çıkarıldı.

        Çankırı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi Tuzlu Bağları Berke Sokak'ta yaşlı bir adamın yaşadığı evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese zabıta ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede, evin atıklarla dolu olduğunu belirledi. Bunun üzerine sağlığı tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan evi temizlemek için çalışma başlatıldı.

        Evde bulunan kullanılamayacak durumdaki kıyafetler ile atıklar, belediye zabıta ve temizlik ekiplerince dışarı çıkarıldı.

        Evden çıkarılan yaklaşık 3 kamyon atık, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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