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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:10
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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince rutin yol denetimlerinde, bir araçta yapılan aramada 8 bin 260 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücünün ifadesi doğrultusunda üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 2 tabanca, 40 tabanca fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi, 2 zanlı daha yakalandı.

        Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında da uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ile uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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