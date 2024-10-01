Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince rutin yol denetimlerinde, bir araçta yapılan aramada 8 bin 260 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün ifadesi doğrultusunda üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 tabanca, 40 tabanca fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi, 2 zanlı daha yakalandı.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında da uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ile uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.
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