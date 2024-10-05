Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Orta'da patates hasat etkinliği düzenlendi

        Orta ilçesinde atıl arazilerin tarıma kazandırılması kapsamında patates ekilen 22 dönüm arazide hasat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta'da patates hasat etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orta ilçesinde atıl arazilerin tarıma kazandırılması kapsamında patates ekilen 22 dönüm arazide hasat yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orta Kaymakamlığı, Orta ve belde belediyeleri tarafından yürütülen proje kapsamında Yuva köyü Değirmenbaşı mevkisinde ekilen arazide hasat programı düzenlendi.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar, burada yaptığı konuşmada, tüm kurumlarla üretenin yanında olmak istediklerini belirtti.

        Çiftçiyi su ve bilgi ile buluşturduklarında üreten bir şehir olma noktasında hızla ilerleyeceklerini aktaran Taşolar, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürü Köksal Yıldırım da araziye ekilen patatesin karbonhidrat, nişasta, vitamin ve mineralce zengin bir bitki olduğunu ifade etti.

        Gece gündüz sıcaklık farkının lezzet katmasının patates sektörünün seçilmesindeki önemli etken olduğunu dile getiren Yıldırım, "22 dönüm araziye 7,5 ton patates tohumu attık. Dönüm başı 3 ton patates vereceğini tahmin ediyoruz." dedi.

        Programa Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Karaca, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Çankırı'daki kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı
        Çankırı'daki kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı
        6 çocuğun içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaral...
        6 çocuğun içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaral...
        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
        Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı
        Çankırı'da yaylada mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu
        Çankırı'da yaylada mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, şehit ailesini ziyaret etti
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, şehit ailesini ziyaret etti
        Çerkeş'te kanlıca mantarı tezgahlardaki yerini aldı
        Çerkeş'te kanlıca mantarı tezgahlardaki yerini aldı