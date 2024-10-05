Orta'da patates hasat etkinliği düzenlendi

Orta ilçesinde atıl arazilerin tarıma kazandırılması kapsamında patates ekilen 22 dönüm arazide hasat yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orta Kaymakamlığı, Orta ve belde belediyeleri tarafından yürütülen proje kapsamında Yuva köyü Değirmenbaşı mevkisinde ekilen arazide hasat programı düzenlendi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, burada yaptığı konuşmada, tüm kurumlarla üretenin yanında olmak istediklerini belirtti.

Çiftçiyi su ve bilgi ile buluşturduklarında üreten bir şehir olma noktasında hızla ilerleyeceklerini aktaran Taşolar, emeği geçenlere teşekkür etti.