Çankırı'da ilkokul öğrencilerine beslenme ve sağlık eğitimi verildi

Ziyarette çocuklara Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çocuklar için hazırladığı Neşeli Ispanak, Cesur Elma, Sporcu Muz, Şirin Elma ve Güvenilir Gıda Meyve ve Sebzelerimiz kitapları dağıtıldı.

TOKİ İlkokul öğrencilerini ziyaret ederek derslere katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, çocuklara gıdaların vücut sağlığına etkileri, dengeli beslenme alışkanlıkları ve çevreyi koruma bilinci konularında bilgi verdi.

Çankırı'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine beslenme ve sağlık eğitimi verildi.

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