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        Çankırı JAK, Çerkeş Akhasan Barajı'nda eğitim yaptı

        Çankırı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Çerkeş Akhasan Barajı'nda eğitim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:48
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        Çankırı JAK, Çerkeş Akhasan Barajı'nda eğitim yaptı
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        Çankırı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Çerkeş Akhasan Barajı'nda eğitim gerçekleştirdi.

        Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı JAK Tabur Komutanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çankırı JAK Timi, Akhasan Barajı'ndaki eğitim kapsamında su altı ve su üstü arama kurtarma ve suç delillerine ulaşma faaliyeti yaptı.

        Ekiplerin çalışmasını, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Uğur Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Çerkeş Belediyesi İtfaiye Amiri Fatih Turmuş, Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) Çankırı Temsilciliği Başkanları Halil Kaya, Rafet Düzgün ve gönüllüler takip etti.

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