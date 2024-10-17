Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Çankırı'nın Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Çankırı'nın Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Kent genelinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Çerkeş ilçesinde bulunan Karataş Dağı ve Ilgaz ilçesindeki Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.
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