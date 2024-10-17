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        Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Çankırı'nın Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:06
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        Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Çankırı'nın Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

        Kent genelinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        Çerkeş ilçesinde bulunan Karataş Dağı ve Ilgaz ilçesindeki Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

        Kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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