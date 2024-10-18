Ilgaz Dağı'na kar yağıyor
Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Kent merkezinde soğuk hava etkili olurken Ilgaz Dağı, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Ilgaz Dağı eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi bölgesinde de kar yağışı etkisini artırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.