Çerkeş'te minik öğrenciler 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı

Minik öğrenciler, kendilerine kitap okuyan basın mensuplarına teşekkür ederek gazetecilerin gününü kutladı.

Bakımevi sorumlusu Nadide Düşünmez tarafından kurum hakkında bilgi verilirken, basın mensupları da iletişim araçları, gazete, gazetecilik ve merak edilen mesleki terimleri minik öğrencilere anlattı.

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