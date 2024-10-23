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        Çerkeş'te minik öğrenciler 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı

        Çankırı'da minik öğrenciler, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:55
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        Çerkeş'te minik öğrenciler 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı
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        Çankırı'da minik öğrenciler, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Çerkeş'te faaliyet gösteren yerel basın, Çerkeş Belediyesi Zehra Anne Gündüz Çocuk Bakımevi'ne davet edildi.

        Bakımevi sorumlusu Nadide Düşünmez tarafından kurum hakkında bilgi verilirken, basın mensupları da iletişim araçları, gazete, gazetecilik ve merak edilen mesleki terimleri minik öğrencilere anlattı.

        Minik öğrenciler, kendilerine kitap okuyan basın mensuplarına teşekkür ederek gazetecilerin gününü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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