Çankırı BİLSEM'de öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi

Değirmenci, özel yetenekli öğrencilerin, erken tanılanması ve yeteneklerine uygun şekilde yönlendirilmeleri konusuna da dikkat çekti.

BİLSEM Müdürü Tuğrul Değirmenci, Şehit Yusuf Çelik Rehberlik Araştırma Merkezinde düzenlenen programdaki konuşmasında, toplantıda yeni dönemde uygulanacak Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu detaylarını, sürecin işleyişi ve süreçte dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

ÇankırıBilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) öğretmenlere yönelik, "Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme İşlemlerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

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