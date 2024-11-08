Çankırı Valisi Taşolar, öğrencilerle buluştu

Eğitimcilerin istek ve temennilerini de dinleyen Taşolar, öğretmenlere çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Öğretmenlerle de görüşen Taşolar, çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.

TOBB Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Zülal Güzel, çizdiği Vali Taşolar'ın karakalem portresini kendisine hediye etti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

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