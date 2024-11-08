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        Çankırı Valisi Taşolar, öğrencilerle buluştu

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:19 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:19
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        Çankırı Valisi Taşolar, öğrencilerle buluştu
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

        Vali Taşolar, öğrencilerle bir araya gelerek kariyer hedefleri konusunda deneyimlerini paylaştı.

        TOBB Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Zülal Güzel, çizdiği Vali Taşolar'ın karakalem portresini kendisine hediye etti.

        Öğretmenlerle de görüşen Taşolar, çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.

        Eğitimcilerin istek ve temennilerini de dinleyen Taşolar, öğretmenlere çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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