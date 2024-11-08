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        Çankırı Valisi Taşolar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:46 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:46
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        Çankırı Valisi Taşolar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Taşolar, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde derin saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

        Atatürk'ün sadece Türk milleti için değil, tüm insanlık tarihinin en büyük liderlerinden biri olduğunu vurgulayan Taşolar, "Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'mız, sadece topraklarımızın değil, aynı zamanda milli irade ve özgürlük aşkımızın da kurtuluş destanıdır. Aziz Türk milletinin yeniden doğuşuna liderlik eden, bağımsızlığının ve çağdaşlaşmasının sembolü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Atatürk sadece bir askeri deha değil, aynı zamanda ileri görüşlü büyük bir devlet adamı ve inkılapçıydı. Onun sayesinde çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmak üzere emin adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün en büyük eseri olmuştur." ifadesini kullandı.

        Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliğin Türk milletine duyduğu sonsuz güven ve inanç olduğuna işaret eden Taşolar, şunları kaydetti:

        "Bu inançla bizlere emanet ettiği 101 yaşındaki Cumhuriyet'imiz, bugün daha da güçlenerek varlığını sürdürmektedir. Bu aziz mirası korumak ve yücelterek gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir. Milli ve manevi değerlerimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızda, Atatürk'ün fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. Gazi'nin ilkelerinden vazgeçmeden ve düşüncelerindeki evrensel boyutu örnek alarak ülkemizi ileriye taşımak için daha fazla çalışmalıyız. Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, ecdadımızın yapmış olduğu fedakarlıklara layık olabilmek için istiklalimize ve istikbalimize kasteden iç ve dış düşmanlara karşı kenetlenmeliyiz. Bölgesinde huzur ve istikrarın kaynağı olan büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milletimizin gönlünde her daim yaşayan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere mukaddes değerlerimiz uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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