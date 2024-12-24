Çankırı'da özel eğitim öğrencilerine yönelik strafor baskı atölye çalışması düzenlendi

Etkinliğe, Şube Müdürü Özdemir Şentürk, Okul Müdürü Olcay Kayabaşı, Çankırı Sayın Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar ile öğretmen ve özel eğitim öğrencileri katıldı.

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatekin Üniversitesi işbirliği ile Geleneksel Baskı Atölyesi "Strafor Baskı" isimli atölye çalışması gerçekleştirildi.

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