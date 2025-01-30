Çankırı'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
K.D. (78) idaresindeki 16 CVJ 15 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kuzdere köyü mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki F.B. (60) ve S.D. (75) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.