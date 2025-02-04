Çankırı Müftülüğünce "Gençlik Hizmetleri Yerinde Rehberlik Programı" yapıldı

Çankırı İl Müftülüğünce "Gençlik Hizmetleri Yerinde Rehberlik Programı" gerçekleştirildi.

Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen program ile gençlik hizmetlerinde görev alan personelin kurumsal aidiyet duygusunu pekiştirmek, verimliliği artırmak, hizmet çeşitliliğini sağlamak ve personelin görüş ve önerilerinin alınması hedefleniyor.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, programın açılışında yaptığı konuşmada, gençlik hizmetlerinin önemine değinerek, bu tür programların sahadaki çalışmalara katkı sunduğunu söyledi.

Program, il vaizi Hüseyin Yazıcı’nın Çankırı’da gerçekleştirilen gençlik hizmetleri hakkında sunum yapması ve Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Mehmet Fatih Tunç'un gençlik çalışmalarıyla ilgili değerlendirme ve önerilerini paylaşmasıyla devam etti.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Haris Furkan Sırdaş, il müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler, din hizmetleri uzmanları, gençlik koordinatörleri ve izci liderleri katıldı.