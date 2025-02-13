Çankırı'da umreye gideceklere yönelik eğitim semineri

Çankırı'da umreye gideceklere yönelik bilinçlendirme ve rehberlik semineri düzenlendiği bildirildi.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kutsal topraklara yolculuk yapacakların ibadetlerini şuurlu, huzurlu ve manevi bilinçle yerine getirmelerinin önem taşıdığını belirtti.

Düzenlenen eğitim seminerlerinde hem ilmi hem de uygulamalı rehberlik hizmeti sunulduğunu aktaran Şahin, "Alanında uzman hocalarımızın öncülüğünde gerçekleştirilen seminerlerimizde umre ibadetinin mahiyeti, fıkhi esasları ve adabı detaylı şekilde anlatılmıştır. Bu süreçte 178 erkek ve 263 kadın olmak üzere toplamda 441 kardeşimize ulaşarak eğitim programımızı tamamladık." ifadesini kullandı.

Şahin, seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, umreye gideceklerin de ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.