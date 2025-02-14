Orta Devlet Hastanesi'ne panoramik diş röntgen cihazı temin edildi

Orta'da yeni açılan Devlet Hastanesi'ne panoramik diş röntgen cihazı temin edildiği bildirildi.

Orta Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ömer Bezci'nin öncülüğünde yeni açılan Devlet Hastanesi'ne önemli bir sağlık yatırımı kazandırıldığı belirtildi.

Belediye Başkanı Bezci'nin girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle hastaneye panaromik diş röntgen cihazı temin edildiği belirtilen açıklamada, "Bu anlamlı katkı, vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığı hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ilçe dışarısına gitmeksizin ulaşmalarını sağlayacaktır. İlçemize hayırlı olsun. Emeği geçen ve katkıda bulunan hayırseverlerimize teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.