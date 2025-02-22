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        Dodurga'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:25
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        Dodurga'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Beldede etkili olan kar yağışı sonrası Dodurga Belediyesi ekiplerince cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlatıldı.

        Belediye Başkan Hasan Hüseyin Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, personelin özverili çalışması sonucu cadde ve sokaklardaki karların temizlendiğini belirtti.

        Çalışmaları titizlikle yürüttüklerini aktaran Kaşıkcı, tüm ekibine teşekkür etti.

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