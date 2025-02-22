Dodurga'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Çalışmaları titizlikle yürüttüklerini aktaran Kaşıkcı, tüm ekibine teşekkür etti.

Belediye Başkan Hasan Hüseyin Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, personelin özverili çalışması sonucu cadde ve sokaklardaki karların temizlendiğini belirtti.

Beldede etkili olan kar yağışı sonrası Dodurga Belediyesi ekiplerince cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlatıldı.

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