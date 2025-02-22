Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 404 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda B.B, Y.H, T.Ç. ve E.K.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından B.B, Y.H. ve T.Ç. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen E.K.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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