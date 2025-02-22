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        Çankırı'da "Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı" düzenlendi

        Çankırı'da, "Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:51 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:00
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        Çankırı'da "Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı" düzenlendi
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        Çankırı'da, "Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı" gerçekleştirildi.

        Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde ulusal ve yerel basından gazetecilerin katıldığı "Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı" düzenlendi.

        Konferansın açılışında konuşan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çalıştaylar, konferanslar düzenlediklerini söyledi.

        Yapılan etkinliklerin şehre de büyük fayda sağladığını belirten Geçgel, "Üniversitelerle de paydaş oluyoruz. Gazetecilik, radyo televizyon gibi bölümlerin öğrencileri katılıyor ve verimli oluyor. Bunun yanında da geziler tertip ediyoruz, o bölgenin tarihi, kültürel yerlerini geziyoruz. Gazeteciler gittikleri yerlerde o şehrin haberlerini yapıyorlar ve bu haberler sayesinde de şehir tanıtılıyor ve güzel dönüşler oluyor." dedi

        İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Bayram Polat'ın konuşmasının ardından programa katılan basın mensupları, televizyon gazeteciliği ve ihbar hattı, geleneksel medyadan dijital medyaya geçiş, geleneksel gazetecilik ve geleceği, televizyon haber muhabirliği gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

        Yarın sona erecek program kapsamında basın mensupları, kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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