Çerkeş'te vatandaşlar bayramda mezarlıkları ziyaret etti
Çankırı'da Ramazan Bayramında ölen yakınlarına dua etmek isteyenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.
Çankırı'da Ramazan Bayramında ölen yakınlarına dua etmek isteyenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.
Çerkeş'in Köyüstü ve Ağa Mezarlıklarına gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Bazı vatandaşlar mezarların üstündeki çiçeklere su verdi.
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