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        Çerkeş'te vatandaşlar bayramda mezarlıkları ziyaret etti

        Çankırı'da Ramazan Bayramında ölen yakınlarına dua etmek isteyenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 07:49 Güncelleme: 30.03.2025 - 07:49
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        Çerkeş'te vatandaşlar bayramda mezarlıkları ziyaret etti
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        Çankırı'da Ramazan Bayramında ölen yakınlarına dua etmek isteyenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

        Çerkeş'in Köyüstü ve Ağa Mezarlıklarına gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Bazı vatandaşlar mezarların üstündeki çiçeklere su verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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