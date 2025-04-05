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        Çankırı'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Çankırı'da sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:55 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:03
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        Çankırı'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Çankırı'da sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra yerini doluya bıraktı.

        Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklar, dolu yağışı sonrası beyaza büründü.

        Dolunun etkili olduğu Korgan ilçesinde de tarım arazileri zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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