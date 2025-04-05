Çankırı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Çankırı'da sağanak ve dolu etkisini gösterdi.
Çankırı'da sağanak ve dolu etkisini gösterdi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra yerini doluya bıraktı.
Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklar, dolu yağışı sonrası beyaza büründü.
Dolunun etkili olduğu Korgan ilçesinde de tarım arazileri zarar gördü.
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