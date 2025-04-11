Çankırı'da şarampole devrilen işçi servisinin karıştığı kaza anı kamerada
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 23 kişinin yaralandığı kaza anı otobüsün araç kamerasınca görüntülendi.
Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 23 kişinin yaralandığı kaza anı otobüsün araç kamerasınca görüntülendi.
Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı servis otobüsünün, 4 Nisan'da Çankırı-Ankara kara yolu Aşağıpelitözü mevkisinde şarampole devrildiği kaza anına ilişkin araç kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, kaza anında işçilerin otobüsün içinde savrulması yer alıyor.
Kazanın ardından hastaneye kaldırılan 23 yaralının taburcu edildiği öğrenildi.
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