Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        ÇAKÜ'de mezuniyet törenleri başladı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında üç gün sürecek mezuniyet törenlerinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAKÜ'de mezuniyet törenleri başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında üç gün sürecek mezuniyet törenlerinin açılışı yapıldı.

        Uluyazı Kampüsü'ndeki Milli Mefkure Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programda konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, bu törende olmanın mutluluğunu yaşadığını ve öğrencileri gönülden tebrik ettiğini söyledi.

        Üniversite eğitiminin yalnızca derslerden ibaret olmadığını belirten Karataş, üniversitenin hayata, insana ve topluma dair değerleri öğrenme süreci olduğunu ifade etti.

        Üniversite olarak öğrencilerin daha donanımlı olarak yetişmesi için kendilerini geliştirmeye gayret ettiklerini söyleyen Karataş, "Öğrenci odaklı yaklaşımla son yıllarda birçok yeniliği hayata geçirdik. Kütüphanelerimizi zenginleştirdik, dijital kaynaklara erişimi artırdık. Modern laboratuvarlar, atölyeler ve uygulama alanlarıyla teorik bilgileri pratiğe dönüştürebileceğiniz ortamlar oluşturduk. Ayrıca öğrenci topluluklarını ve sosyal faaliyetleri destekleyerek kişisel gelişiminize katkı sunmayı önemsedik. Yeni açılan öğrenci yaşam alanları, spor tesisleri ve kariyer planlama merkezlerimiz ile sadece akademik değil, sosyal ve mesleki olarak da sizleri geleceğe hazırlamaya çalıştık. Uluslararası değişim programları, çift anadal ve yandal imkanları gibi seçeneklerle eğitimde çeşitliliği de artırdık. Girişimcilik ve inovasyon konularında destekleyici projeler geliştirdik. Her bir öğrencimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu yenilikler sizler için olduğu kadar sizden sonra gelecek öğrenciler için de bir temel oluşturacaktır. Üniversitemiz sizin başarılarınızdan aldığı güç ile daha da büyüyecek. Her mezuniyet bu büyük ailenin yeni bir gurur kaynağı olacaktır." dedi.

        Üniversite bünyesinde 11 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, çeşitli uygulama ve araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi ve dil koordinatörlükleri barındırdıklarına dikkati çeken Karataş, "Yükseköğretimin gereksinimlerini çağdaş ve modern bir anlayışla karşılayan ÇAKÜ, siz mezunlarıyla büyüyecek, sizlerin başarısıyla daha da güçlenecektir. ÇAKÜ sadece bir eğitim kurumu olmasının ötesinde, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de öncülük eden bir bilim yuvasıdır. Çankırı’yla kurduğumuz güçlü bağ sayesinde üniversitemiz yerel dinamiklerle iş birliği içinde projeler yürütmekte, toplumsal katkı sağlamakta ve şehrin geleceğine yön verecek nesiller yetiştirmektedir." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi, Orman Fakültesi, Fen Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri kep atarak mezuniyeti kutladı.

        Mezuniyet programı 29 Mayıs'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Şabanözü'nde okuma bayramı ve mezuniyet töreni yapıldı
        Şabanözü'nde okuma bayramı ve mezuniyet töreni yapıldı
        Şabanözü'de anaokulu öğrencilerinin hazırladığı sergi açıldı
        Şabanözü'de anaokulu öğrencilerinin hazırladığı sergi açıldı
        ÇAKÜ'de 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlendi
        ÇAKÜ'de 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlendi
        Yeniden Refah Partisi Çankırı 2'nci Olağan İl Kongresi yapıldı
        Yeniden Refah Partisi Çankırı 2'nci Olağan İl Kongresi yapıldı
        Dede mesleği helvacılığı üçüncü kuşak sürdürüyor
        Dede mesleği helvacılığı üçüncü kuşak sürdürüyor
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çankırı'da konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çankırı'da konuştu: